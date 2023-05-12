«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح في المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر ستتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية بدرجات حرارة أقل من نظيرتها أمس، وتنخفض درجات الحرارة عن أمس بنحو 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت 34 درجة مئوية، وهناك نشاط للرياح في كل محافظات الجمهورية.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، عبر فضائية «القناة الأولى»، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم خلال فترة النهار تسجل 29 درجة مئوية، متابعة أن هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة فضلا عن حجب جزء من أشعة الشمس خلال النهار، وبالتالي ستساعد على زيادة الشعور بالأجواء الربيعية.

الأحوال الجوية ليلا ونهارا

وتابعت: «سنشعر بالأجواء الربيعية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، مقابل أجواء شديدة الحرارة على محافظات الصعيد، وذلك خلال النهار، مشيرة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويكون الفرق بين درجات الحرارة نهارا وليلا 10 درجات مئوية، مضيفة أن أجواء الليل ستكون مائلة للبرودة خاصة شمال البلاد، بينما تكون معتدلة على محافظات جنوب البلاد.