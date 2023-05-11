«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا: انخفاض في الحرارة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئًا على السواحل الشرقية، حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا.. نشاط للرياح وأمطار

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة غدا الجمعة، مع تكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 29 - 15

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 15

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 29 - 17

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 29 - 17

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 29 - 18

- السويس 28 - 17

- العريش 24 - 16

- رفح 23 - 16

- رأس سدر 31 - 18

- نخل 31 - 13

- كاترين 32 - 18

- الطور 32 - 18

- طابا 29 - 22

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 22 - 16

- السلوم 23 - 16

- سيوة 26 - 18

- رأس غارب 34 - 22

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 31 - 22

- مرسى علم 32 - 21

- شلاتين 32 - 20

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 29 - 20

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 28 - 17

- بني سويف 29 - 17

- المنيا 29 - 18

- أسيوط 30 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 19

- الأقصر 34 - 19

- أسوان 34 - 20

- الوادي الجديد 32 - 20

- أبوسمبل 34 - 21