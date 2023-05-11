«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الآن.. أمطار متفاونة الشدة على الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، وشهدت السواحل الشمالية والدلتا وتحديدًا البحيرة وكفر الشيخ تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع استمرار نشاط الرياح على جميع الأنحاء، وفقًا لما رصدته آخر صور الأقمار الصناعية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد طقس اليوم حالة من التقلبات الجوية تجمع ما بين عدة ظواهر، ففي صباح اليوم انتشرت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد بسبب تكون منخفض حراري، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بالإضافة إلى تكون السحب المتوسطة التي قد يتساقط منها بعض الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 29 - 18

- العاصمة الإدارية 29 - 18

- أكتوبر 29 - 18

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 18

- وادي النطرون 28 - 17

- كفر الشيخ 28 - 17

- المنصورة 29 - 17

- الزقازيق 29 - 18

- شبين الكوم 29 - 18

- طنطا 28 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 30 - 19

- السويس 29 - 19

- العريش 25 - 17

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 34 - 22

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 22 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 34 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 34 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 33 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 31 - 18

- أسيوط 32 - 18

- سوهاج 33 - 21

- قنا 38 - 22

- الأقصر 38 - 22

- أسوان 39 - 22

- الوادي الجديد 35 - 21

- أبوسمبل 39 - 22