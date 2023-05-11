أمطار وثلوج في الغربية رغم ارتفاع درجة الحرارة.. «الجو صيف ولا شتاء؟»

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ قليل، إلى سقوط أمطار متوسطة وثلوج مصحوبين برعد وبرق، مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والغبار، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

سقوط أمطار في الغربية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت في بيان، توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات، من بينها الغربية، إذ بلغت درجة الحرارة العظمى 29 مئوية، والصغرى 17 مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح محملة بالأتربة.

تقلبات جوية

وشهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ صباح اليوم، ارتفاعا في درجة الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة العظمى 33 مئوية، ما أشعر المواطنين بحرارة الجو، ثم فوجئوا مع قرب غروب الشمس بتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار متوسطة مع ثلوج، وأصبحوا في حيرة إذا يعيشون الأجواء الشتوية رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشبه فصل الصيف.