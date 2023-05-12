الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار وهبوب رياح محملة بالأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تقلبات جوية في حالة الطقس

وشهدت حالة الطقس أمس موجة من التقلبات الجوية، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتساقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدلتا والسواحل الشمالية والدلتا، مع استمرار نشاط الرياح علي كافة الأنحاء، بسبب تكون منخفض حراري، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة علي معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 29 - 18

- العاصمة الإدارية 29 - 18

- أكتوبر 29 - 18

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 18

- وادي النطرون 28 - 17

- كفر الشيخ 28 - 17

- المنصورة 29 - 17

- الزقازيق 29 - 18

- شبين الكوم 29 - 18

- طنطا 28 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 30 - 19

- السويس 29 - 19

- العريش 25 - 17

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 34 - 22

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 22 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 34 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 34 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 33 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 31 - 18

- أسيوط 32 - 18

- سوهاج 33 - 21

- قنا 38 - 22

- الأقصر 38 - 22

- أسوان 39 - 22

- الوادي الجديد 35 - 21

- أبوسمبل 39 - 22