استشاري «طب أورام الأطفال»: معدل الشفاء من السرطان يتخطى 90%

أكد الدكتور محمد عيد، استشاري طب أورام الأطفال، أهمية التغذية الصحية بالنسبة لمريض الأورام، مشيرًا إلى أنه يجب تغذية مريض السرطان كتغذية الأطفال، أي تناول الخضراوات والفاكهة والمواد الطبيعية، فضلا عن الابتعاد عن اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والمصنعة والسكريات والوجبات السريعة «الفاست فوود» والمقليات.

أهمية التغذية السلمية

وأضاف «عيد»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى، أن التغذية السليمة والصحية لمرضى السرطان من بين سبل الوقاية فضلا عن فائدتها وقت العلاج، لافتًا إلى أن المفهوم المنتشر بين المواطنين المتعلق بـ«عودة السرطان مرة أخرى بعد التعافي والشفاء تماما» غير صحيح، متابعًا أن مصر تنافس عالميًا في مجال طب الأطفال والأورام.

معدل الشفاء من مرض السرطان

وتابع، أن معدلات الشفاء من مرض السرطان تتخطى 90% ولا يشترط أن يعود مرة أخرى بعد فترة ما، مشيرًا إلى أهمية تغذية الأطفال بشكل سليم منذ الصغر واتباع تعليمات التغذية السليمة سالفة الذكر، كون ذلك يحمي من الإصابة بالأورام لدى الأطفال، كما أن تلك المواد المصنعة والمأكولات تشكل خطورة كبيرة عليهم.