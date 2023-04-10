«الوطن» تنفرد بنشر خريطة المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية

حصلت «الوطن» على تقرير رسمى صادر من وزارة الصحة، عن آلية تنفيذ المبادرة الرئاسية الجديدة، للكشف عن 4 أورام سرطانية، من خلال تتبع الحالات لعمل الفحص المبكر فى الوحدات الصحية وعبر القوافل الطبية.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم التركيز على مواقع التواصل الاجتماعى، وتدشين استبيان للفئات العمرية بداية من سن 45 عاماً للمدخنين للاطمئنان على صحة الرئة، إلى جانب إجراء استبيان آخر للفئة العمرية من 54 عاماً لـ60 ومعرفة التاريخ المرضى لسرطان القولون فى العائلة وهذا يستهدف كشف سرطان القولون.

طرح استبيانات للاطمئنان على صحة الرئة وكشف سرطان القولون.. وتحويل الحالات للمستشفيات لبدء رحلة العلاج

وأضاف التقرير: «يتم إجراء استبيان آخر للفئة العمرية من سن 55 لـ60 عاماً ومستهدف من الاستبيان فى هذه الحالة عمل كشف عن سرطان البروستاتا، وهناك استبيان آخر للسيدات المصابات بأمراض تنتقل عن طريق الجهاز التناسلى للكشف عن سرطان عنق الرحم، ويجرى تدشين برنامج يبث على مواقع التواصل، للإقلاع عن التدخين لصحة الرئة»، لافتاً إلى أنه متوقع أن يتم تحويل 937٫616٫4 شخص لعيادات الإقلاع عن التدخين من الفئة الأقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

وفيما يتعلق بالقوافل الطبية، من المقرر أن يتم تسليم كارت المبادرة المدون عليه البيانات الخاصة، بأماكن العيادات المخصصة لتقديم خدمة الإقلاع عن التدخين، وأشار التقرير إلى أن عدد العيادات الخاصة بالإقلاع عن التدخين يبلغ 19 عيادة، وجارٍ العمل على تفعيل clinics virtual لحين زيادة عدد العيادات المختصة.

وعن خط سير الحالات لعمل الفحص المبكر لمبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون فى المستشفيات، أشار التقرير إلى أن الحالات ستحول من الوحدات الصحية إلى أقرب مستشفى تابع لها لإجراء فحص بواسطة طبيب متخصص وعمل منظار للقولون وتحليل باثولوجى والعرض على لجنة متخصصة وفى حال لو كانت الحالة إيجابى ستبدأ رحلة العلاج، ولو سلبى تتم المتابعة بعد سنة.

أما الكشف عن أورام عنق الرحم، فأوضح التقرير أن الحالة يتم تحويلها إلى وحدة الكولبوسكوب بالمستشفى، وفى حال كانت الخلايا طبيعية تتم إعادة الفحص بعد سنة، وإذا كانت الخلايا غير طبيعية يتم سحب عينة وتحديد نوع الخلايا بعد «الباثولوجى» والبدء فى رحلة العلاج عن طريق استخدام أجهزة الكى بالتبريد واستئصال الجزء المصاب بالجراحة.

وأشار التقرير إلى أن الكشف عن سرطان البروستاتا، يتطلب إجراء مجموعة من التحاليل، ويتم عمل العينة، فى حال كان معامل الخطورة لسرطان البروستاتا أكثر من 20% أو معامل الخطورة العالى أكثر من 5% ووفقاً لنسبة الخطورة يحدد العلاج.