مئات السائحين بينهم أطفال يقضون الليل على قمة جبل موسى

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن قطاع السياحة بالمحافظة يشهد انتعاشة تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الأساسي، مشيرا إلى أن المدن السياحية بدأت في استقبال السائحين للاستمتاع بالطقس الربيعي المعتدل.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتوقع أن ترتفع الإشغالات السياحية بالمدن عقب انتهاء امتحانات نهاية العام للجامعات، موضحا أن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم ما يقرب من 1000 سائح.

جبل موسى يستقبل 1000 سائح

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن السياح يتوافدون على سانت كاترين والمدن السياحية الأخرى، بهدف الصعود إلى قمة جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس، وزيارة دير سانت كاترين للاستمتاع بالآثار التاريخية والإسلامية الموجودة بالدير.

وتابع أن جبل سانت كاترين استقبل اليوم 1000 سائح من دول أجنبية، قاموا بالصعود ليلة أمس إلى قمة جبل موسى ومشاهدة المناظر الطبيعية طوال الرحلة التي تستغرق 6 ساعات ذهابا وإيابا.

أطفال فوق قمة جبل موسى

بينما قال رمضان محمود الجبالي، دليل بدوي من أبناء سانت كاترين، إن جبل موسى استقبل أمس أطفالا أجانب برفقة أسرهم قاموا برحلة الصعود إلى جبل موسى، موضحاً أن الأطفال نادرا ما يقومون برحلة جبل موسى لأنها رحلة شاقة وتحتاج مجهود في الصعود أو الهبوط.

وتابع أن حالة الجو فوق قمة الجبل ممتازة للقيام برحلات سياحية، كما دعا الشباب إلى زيارة مدينة سانت كاترين في الصيف، وصعود جبل موسى لأنها متعة حقيقية.