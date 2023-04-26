رئيس مدينة سانت كاترين: جبل موسى استقبل 10 آلاف سائح في إجازة عيد الفطر

شهدت المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء، انتعاشة سياحية في إجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت أمس، واستقبلت المنتجعات السياحية بالمحافظة آلاف السياح من المصريين والعرب لقضاء إجازة عيد الفطر.

مدينة سانت كاترين، كان لها نصيبا وحظًا من توافد آلاف السياح عليها بشكل يومي خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية منذ بداية فصل الربيع، وأكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن المدينة كانت تستقبل يوميًا أكثر من 20 حافلة سياحية بخلاف سيارة السياحة الميكروباص.

رحلات اليوم الواحد في سانت كاترين

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إنه معروف أنّ الأفواج السياحية تأتي من دهب وشرم الشيخ عن طريق رحلات اليوم الواحد، وتسجل المجموعات السياحية عن طريق المرشد السياحي.

جبل موسى يكون في المقدمة، وتبدأ رحلة صعود الجبل من منطقة خلف الدير ليلًا أو في المساء حسب البرنامج الموضوع، إذ تتحرك المجموعات السياحية في أفواج يقودها دليل بدوي مسجل لدى الأجهزة ولديه علم بالدروب الجبلية.

وأضاف أنّ جبل موسى استقبل ما يقرب من 10 آلاف سائح خلال إجازة عيد الفطر التي بدأت الخميس الماضي وانتهت أمس الثلاثاء، متوقعًا مضاعفة الأعداد عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

دير سانت كاترين

وأكد رمضان الجبالي، دليل بدوي، أنّ المحطة الثانية من زيارة سانت كاترين بعد صعود الجبل ومشاهدة شروق وغروب الشمس، هي زيارة دير سانت كاترين أحد أقدم وأهم الأديرة في العالم، ويضم مجموعة من الآثار التاريخية والإسلامية النادرة.

وأضاف أن زيارة الدير مدتها ساعتين يوميًا، ويتم تنسيق عمليات دخول وخروج السياح رفقة المرشد السياحي.