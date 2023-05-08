جبل موسى يسجل 4 درجات مئوية.. وطقس ربيعي على كل أنحاء جنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، طقس معتدل نهارا يميل إلى البرودة في الليل والساعات الأخيرة من الليل، مع وجود نشاط خفيف لحركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إن الطقس في مدن المحافظة ربيعي معتدل طوال فترة النهار، وتنخفض درجات الحرارة في الليل ومع اقتراب الفجر.

جبل موسى 4 درجات

جبل موسى قبلة السياح المتواجدين في سانت كاترين لقضاء الإجازة والاستمتاع بالطبيعة، وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن جبل موسى سجل فجر اليوم الاثنين، درجة حرارة 4 مئوية، وتصل خلال اليوم إلى 15 درجة.

وأوضح عابد في تصريحات لـ«الوطن»، أن جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر، بارتفاع 2680 مترا، سجل صباح اليوم 2 درجة مئوية، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين نفسها، سجلت درجه حرارة تقدر بنحو سبع درجات، ويؤكد انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر.

شرم الشيخ 22 درجة

سجلت مدينة شرم الشيخ أشهر المدن السياحية في مصر، درجة حرارة صباح الاثنين 22 درجة، وارتفعت نسبة الرطوبة إلى 54%، وسرعة الرياح 18 كيلومترا في الساعة.

مدينة دهب سجلت 23 درجة، طور سيناء 22، مع نشاط خفيف للرياح، وبلغت سرعة الرياح 21 كيلومترا في الساعة، وهي رياح شمالية غربية، بينما سجلت طابا درجة حرارة 20 درجة، وسجلت مدينة نويبع 22 درجة.