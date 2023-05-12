تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم.. اعرف كم خسر عيار 21؟

تراجع سعر الذهب في الإمارات صباح اليوم الجمعة، ليهبط سعر الأوقية عند 7 آلاف و374 درهمًا، ليخسر 27.03 درهم، أي بنسبة انخفاض تقترب من الـ0.37.%، وتقاس أسعار الذهب في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم، والعملة الخضراء الدولار أيضاً، ويتم تحديث سعر الذهب في الإمارات كل 15 دقيقة.

ويُمكن متابعة التغيرات في أسعار المعدن الأصفر بالإمارات وفقًا لمخطط تغير سعر الذهب في الإمارات، الذي يحدث كل ربع ساعة؛ ما يساهم في معرفة مسار الذهب وتحديد القرار المناسب للشراء أو البيع.

وترصد الوطن سعر الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع «ويكي جيرمن»، كالتالي:

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 207.46 درهم بما يعادل 56.5 دولار أمريكي، وسجل أمس الخميس 210 دراهم.

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 24

وانخفض سعر الذهب في الإمارات لعيار 24 ليسجل 237.1 درهم، وهو ما يعادل 64.57 دولار أمريكي، بدلا من 240 درهما أمس.

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 22

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 217.34 درهم بما يعادل 59.19 دولار أمريكي، وسجل أمس الخميس 220 درهما.

سعر الذهب في الإمارات.. للكيلو

من ناحيةٍ أخرى، سجل سعر الذهب في الإمارات لـ كيلو الذهب، تراجعا أيضا ليهبط إلى 237.097 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 64.568 دولار أمريكي.

وعن سعر الذهب في الإمارات للجرامات الأخرى، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 177.82 درهم، وسعر جرام الذهب عيار 16 بـ158.06 درهم، وفقاً للمعلن بالأسواق الإماراتية.

سعر الذهب في الإمارات لعيار 22 «سلاسل ومشغولات»

بلغ سعر الذهب في الإمارات لنصف الجرام مشغولات، نحو 108.67 درهم إماراتي، فيما سجل 1 جرام سعر 217.34 درهم.