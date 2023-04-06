انخفاض أسعار الذهب العالمية بعد توقعات بارتفاع «الفائدة»

تراجعت أسعار الذهب العالمية في العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% نزولًا لـ 2,028 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الفورية 2,012 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.48%، ويأتي هذا مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% وصولًا لـ 101.740، وذلك عقب بيانات طلبات الإعانة للمواطنين.

وبعد صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في أمريكا التي أوضحت زيادة في معدل الطلب على إعانات البطالة، لتسجل 228 ألف الأسبوع الماضي، وكان المتوقع 200 ألف، وهو ما يعني أن خطة الفيدرالي الأمريكي في خفض التضخم والتحكم فيه من خلال رفع أسعار الفائدة.

توقعات برفع الفائدة

ووق تقرير لـ «إنفيستينج» إن أسعار الذهب في الطبيعي ترتفع من توقعات انخفاض أو ثبات أسعار الفائدة، ولكن البيانات الأخيرة للبطالة الأمريكية توضح أن الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل وعليه فإن أسعار الذهب تأثرت بذلك واتجهت إلى الانخفاض.

وقد أظهر أعضاء الفيدرالي هذا الأسبوع تصميمًا على رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل رغم توقعات السوق بألا ترتفع الفائدة، حيث تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في عام واحد، وذلك بعد أن شهدت التداولات زخمًا بيعيًا قويًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وارتفع الذهب أمس بالقرب من مستويات الـ 2050 دولار للأوقية، إلا أنه تراجع بعد ذلك، ولكنه ما زال فوق عتبة الـ 2000 دولار، ويأتي ذلك وسط ترقب في إصدار تقرير الوظائف الأمريكية غدًا الجمعة، وذلك لاستكشاف استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الفترة القادمة، فإذا جاءت البيانات سلبية، مثل بيانات التوظيف الأولية وبيانات سوق العمل، من المرجح أن يكسر الذهب مستوى المقاومة الهام عند الـ 2050 دولار للأوقية وينطلق بعدها للأعلى.