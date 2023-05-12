رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حي المعادي يُحذر من هدر المياه في غسيل السيارات

كتب:

وائل فايز
10:09 ص | الجمعة 12 مايو 2023
إزالة اشغالات

إزالة اشغالات

ناشد حي المعادي بالقاهرة، المواطنين من سكان الحي بعدم استخدام خراطيم المياه في تنظيف السيارات وعدم إهدار المياه حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، حيث سيتم اجراء حملات مفاجئة من قبل رئاسة الحي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 القضاء على المخالفات 

كما قامت أجهزة الحي بتنظيم حملة للقضاء على المخالفات وفرض حالة من الانضباط بالشوارع حيث تم إزالة الإشغالات ورفع حواجز السيارات بالشوارع، كما تم إيقاف أعمال بدون ترخيص في أبراج عثمان، فضلا عن وقف أعمال بناء بدون ترخيص، كما قامت أجهزة حي المعادي بإزالة إعلان مخالف بشأن مركز لتنمية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

 تلقى شكاوى واقتراحات 

من ناحية أخرى، أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة على التواصل الدائم مع المواطنين لتلقى الشكاوى والاقتراحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقرر عقد لقاء المواطنين بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعلى المواطنين الراغبين المشاركة في اللقاء ارسال الشكاوى على رقم الواتس آب 01007548328 وبعدها سيتم التأكيد على المواطنين الحضور من خلال إرسال رسالة نصية.

 

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة: لا صحة لإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

محافظة القاهرة تحدد تعريفة المواصلات بين المرج والأقاليم.. اعرف الأسعار

محافظة القاهرة تعلن استرداد 600 ألف مترمربع من أملاك دولة

تفاصيل وظائف محافظة القاهرة وكيفية التقديم.. «الحق قدم بسرعة»
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.