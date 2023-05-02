محافظة القاهرة تعلن استرداد 600 ألف مترمربع من أملاك دولة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد ما يقارب 600 ألف متر مربع، خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.

منع عودة التعديات

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على الأراضى التي جرى استردادها، مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقي حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 21 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

إزالة التعديات

وأشار المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة القاهرة أن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 24 يوليو 2023 على ثلاث مراحل، وقامت قوات إنفاذ القانون بمحافظة القاهرة خلال الثلاثة أيام الأولى منها بتنفيذ 30 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل، والإصلاح الزراعي والسكك الحديدية تمثل 60% من المستهدف خلال هذه الموجة منها استرداد 509 ألف مترمربع بالتبين، و74 ألف متر مربع بالمعصرة.