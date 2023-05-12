توريد 31 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون في سوهاج

أعلن محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، توريد نحو 31 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في نطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد الأقماح في 23 من الشهر الماضي.

توريد الأقماح يسير بانتظام دون أي معوقات

وأوضح «إبراهيم» في بيان له، أنّ عملية توريد الأقماح تسير بانتظام ودون أي معوقات، مشيرًا إلى أنّ مساحات القمح المنزرعة على مستوى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة في هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وناشد مزارعي سوهاج بالالتزام بتوريد القمح للشون والصوامع.

الدولة تولي اهتمامًا بالمزارعين

وأضاف أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالمزارعين، وتعمل جاهدة على تذليل أية عقبات أمام عملهم، وطالب بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد والفحص الدوري للكميات المستلمة، وذلك لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

كما شدد على أنّ هناك تزايدًا مستمرًا في كميات القمح الموردة، ومن المتوقع زيادتها، خاصة بعد انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى.