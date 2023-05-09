توريد 23 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في سوهاج

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، توريد ألفين طن و954 كيلو أقماح بالشون والصوامع في نطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد الأقماح في 23 من الشهر الماضي.

توريد الأقماح تسير بانتظام ودون أية معوقات

وأوضح «إبراهيم» أن عملية توريد الأقماح تسير بانتظام ودون أية معوقات.

وأشار «وكيل تموين سوهاج» إلى أن مساحات القمح المنزرعة على مستوى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة في هذا العام بلغ 174 ألفًا و 816 فدانًا، وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للشون والصوامع.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمزارعين

كما «إبراهيم» أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمزارعين وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم.

وطالب «إبراهيم» بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد والفحص الدوري للكميات المستلمة، وذلك لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

كما شدد على أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، ومن المتوقع زيادتها، خاصة بعد انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى.