مصر ترحب بتوقيع إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

رحبت مصر بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، باعتباره خطوة مهمة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السودانى الشقيق، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

وأعربت مصر عن تطلعها للالتزام بما تمّ الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم في إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السوداني الشقيق لحقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.

إنهاء الأزمة الراهنة في السودان

وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بالجهود المقدّرة التي بذلتها كل من السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات، والتي تؤكد أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت.