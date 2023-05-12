الجامعات الأهلية الجديدة: ملتزمون بقرارات قبول العائدين من السودان

أكد عدد من رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الناشئة عن نظيرتها الحكومية أو الدولية، مثل «المنصورة، الجلالة، العلمين والملك سلمان»، أن هناك التزامًا تامًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واعتبارًا من السبت المقبل، سيتم استقبال الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

الجامعات الأهلية الجديدة: بدأنا في استقبال طلاب الشهادات المعادلة

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه لأول مرة يتم توحيد معايير القبول والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة والخاصة وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من حيث إلغاء اختبارات القبول لطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة العربية و الأجنبية، وأن هناك استعدادات تتم على أعلى مستوى بشأن الالتزام بمعايير الالتحاق.

في السياق، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، استعدادات الجامعة بمختلف كليتها، لاستقبال الطلاب الحاصلين عادي شهادات الثانوية المعادلة العربية و الأجنبية في تنسيق الجامعات 2023، والالتزام أيضا بقرارات مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في التحويل للجامعة، مؤكدا أن الجامعة بها العديد من البرامج والتخصصات الدراسية الفريدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا و دوليا، و تلبي أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأضاف «الشناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن الجامعة بدأت في استقبال طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية في تنسيق الجامعات لعام 2023-2024، وذلك وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، التزام الجامعة بكافة الضوابط والقواعد الخاصة بتنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك قواعد مجلس الوزراء بشأن الراغبين في الالتحاق بالجامعة الأهلية من الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.