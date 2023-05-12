قطع مياه الشرب اليوم عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا حول أهم وأبرز الأحداث التي نشهدها اليوم، وذلك تحت عنوان «يحدث اليوم».

خطبة الجمعة اليوم

وتناول التقرير موضوع خطبة الجمعة: «خطبة الجمعة اليوم تتناول موضوع عن أسماء الله الحسنى وأثر فهمها وبركتها في حياتنا في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بخطبة المجعة الموحدة وألا يتجاوز مدة الخطبة ربع ساعة».

قطع المياه في الجيزة

وتابع: «سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات، وذلك في غطار قيام الهيئة القومية للانفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية، والمناطق التي ستتأثر بانقاط المياه هي: أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكليو 26، طريق مصر اسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28، وسيتم قطع المياه من 10 مساءً حتى غداً الساعة 6 صباحا».

مبارة الأهلي والترجي

وأشار إلى: «لعشاق الكرة الأفريقية، موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في تمام الساعة 10 مساءً».