الفلبين تسجل 3 إصابات جديدة بمتحور «أركتوروس»

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمتحور «أركتوروس» الجديد المعروف أيضا باسم «إكس بي بي.1. 16» وهو من السلالة الفرعية لمتحور«أوميكرون».

تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور «أركتوروس» في الفلبين

وذكرت قناة «إيه بي إس- سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة ، أنه تم تسجيل حالات الإصابة بالمتحور الجديد في ولاية «فيساياس الغربية»، كما سجلت وزارة الصحة 197 حالة إصابة جديدة بالسلالات الفرعية لمتحور أوميكرون في الفلبين.

وقد تم تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور الجديد - الذي تم التعرف عليه لأول مرة في يناير الماضي وبدأت مراقبته من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 22 مارس - في 33 دولة حول العالم.

إصابات فيروس كورونا

يذكر أنه بعد مرور ثلاث سنوات على بداية الوباء، سجلت الفلبين نحو 4 ملايين و100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 66 ألفا و453 حالة.