جومانا مراد: دوري محوري في فيلم يوم 13 رغم ظهوري ضيفة شرف

شاركت الفنانة جومانا مراد كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم يوم 13 مع الفنان أحمد داود الذي يتصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الفطر.

جومانا مراد: أجيد قراءة الورق

وقالت الفنانة جومانا مراد لـ«الوطن» عن مشاركتها في فيلم يوم 13: «أنا أجيد قراءة الورق بشكل جيد والحقيقة أنني على الرغم من علمي بأن الدور الذي قدمته لم تكن مساحتة كبيرة ولكنني كنت أعلم أنه مؤثر لأنه محور الأحداث فهي الروح التي تسكن القصر».

جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم يوم 13

وأضافت جومانا مراد عن فيلم يوم 13: «تحمست للدور بشكل كبير بالإضافة إلى أنني أحب العمل مع وائل عبد الله والحقيقة أنني سعيدة له للغاية بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم بحصده المركز الأول على مستوى الإيرادات وأيضا سعيدة للغاية بكل فريق العمل المميز الذي أحبهم وعلى رأسهم الفنان أحمد داود وكون العمل أول فيلم ثري دي في مصر فكل هذا كان مشجعا بالنسبة لي لأكون جزء من التجربة».

يذكر أن فيلم يوم 13 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد ونسرين أمين.