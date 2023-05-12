500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون جري بالإسكندرية.. الرياضة أسلوب حياة

انطلق سباق «هاف ماراثون جري»، صباح اليوم الجمعة، على كورنيش الإسكندرية من نادي المهندسين حتى مدخل قلعة قايتباي والعودة، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ورعاية نقابة المهندسين، وشارك فيه 500 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار.

الرياضة أسلوب حياة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن ماراثون الإسكندرية انطلق برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وذلك تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، في ظل تعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

500 شاب وفتاة شاركوا في الماراثون

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، أن الماراثون بدأ في تمام الساعة السادسة صباحا، وشارك فيه 500 شاب وفتاة من مختلف المراحل السنية.

استراتيجية بناء الإنسان المصري

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى عمل حفل ختام ماراثون الإسكندرية وتوزيع الجوائز على الفائزين عقب الانتهاء من الماراثون، وذلك ضمن أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقتها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

أنشطة رياضية في موسم الصيف

وأوضحت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وضعت خطة شاملة في جميع الألعاب الرياضية لتنظيم أنشطة متنوعة على الكورنيش وفي مراكز الشباب على مدار موسم صيف 2023 يستفيد منها الشباب.