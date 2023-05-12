توزيع 120 كيلو فسيخ مجانا بكفر الشيخ.. السر في فاعل الخير

تبرع فاعل خير في كفر الشيخ بـ 120 كيلو لتوزيعها على الأسر المتعففة والأولى بالرعاية في أحياء مدينة بيلا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

الفسيخ الذي تتميز بصناعته مدينة بيلا أدخل السرور على قلوب الأسر الأولى بالرعاية الذي حال ارتفاع سعره دون شرائها، بعد أن وصل سعره لـ240 جنيها.

توزيع 120 كيلو فسيخ

«من الحاجات الجميلة والجديدة تبرع أخ محترم صاحب محل شهير للفسيخ في مدينة بيلا بأجود ما عنده من المال الطيب الحلال بـ120 كيلو فسيخ وزعت على بعض الأحياء في بيلا، بالتعاون مع مجلس إدارة مسجد المرسي، وده كان شيء جديد بالنسبة لنا لأن معظم التبرعات اللي بتيجي بتكون عبارة عن وجبات أو لحوم أو فراخ والفسيخ شيء جديد بس حلو»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمود عثمان، أحد أعضاء مجلس إدارة مسجد المرسي القائمين على توزيع الفسيخ، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «عثمان»: «رغم ارتفاع سعر الفسيخ إلا أن صاحب محل الفسيخ حب يفرح الأسر الفقيرة، ففكر يتبرع بـ120 كيلو فسيخ لأن معظم الأسر الأولى بالرعاية حاليا صعب جدا تشتري كيلو فسيخ لأنه وصل سعره لحد 240 جنيه، وكمية الفسيخ اللي صاحب محل الفسيخ تبرع بيه يتخطى سعرها حوالي 24 ألف جنيه»، مشيراً إلى أن المتبرع رفض ذكر اسمه، طالباً الدعاء من الأسر المستحقة والأجر من الله تعالى.

«عثمان»: فرحة الأسر المتعففة كانت غير عادية

ردود الفعل غير عادية وفرحة كبيرة انتابت الأسر المستحقة عقب توزيع الفسيخ عليها وفقاً لـ«عثمان»: «فرحنا 120 أسرة في بيلا، وفرحتهم كانت غير عادية، وكانوا بيدعوا لصاحب المحل كتير، كمان ردود الأفعال من بعض أهالي بيلا كانت جميلة وكان في ناس بتكلمنا تضحك وتقول مفيش كيلو فسيخ على سبيل الهزار، والحمد لله إننا قدرنا نفرح ناس كتير، وإن شاء مستمرين في فعل الخير وإدخال السرور على قلوب البسطاء».