غلق محال مخالفة بالقاهرة وبدء صرف تعويضات سكان «حسين كامل» بالأماظة

شن حي النزهة بالقاهرة برئاسة اللواء خيري حسين، رئيس الحي، حملة بالتعاون مع إدارة المحلات لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 محال بمساكن مصر للتعمير بشيراتون لوجود أعمال مخالفة.

تحرير محاضر للمخالفين

كما قام رئيس حي النزهة بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بحملة لرفع إشغالات الكافيهات بالمنطقة التاسعة والمنطقة الثالثة وشارع مركز المعلومات عمارات مصر للتعمير وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن ومقابلة مقدمي الشكاوى بالسوق التجاري والعقارات المجاورة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، كما تم رفع إشغالات عربات المشروبات الساخنة بنهر الشارع وإزالة كابلات الكهرباء من أعمدة الإنارة لعربات المشروبات وإيداع المضبوطات بمخزن الحي وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن.

تعويضات للأسر

وفى حي مصر الجديدة بالقاهرة، أعلن الحي برئاسة اللواء حسام لبيب، عن صرف تعويضات للأسر المستحقة ضمن أعمال توسعات وإخلاء 66 عقارا بشارع حسين كامل ضمن خطة توسعات المرحلة الثانية، حيث يبدأ الحي في صرف التعويضات للسكان تمهيدا لأعمال الإخلاء والإزالة في إطار خطة إعادة تخطيط منطقة ألماظة .