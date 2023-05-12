جامعة المنصورة الجديدة تعلن قواعد التحويل من طلاب 3 دول

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، فتح باب التحويل لطلاب الجامعات السودانية، الأوكرانية، الروسية، غدًا، بجامعة المنصورة الجديدة للعام الجامعي 2023-2024، وطالبت الطلاب الراغبين في التحويل للجامعة، التقدم مباشرة بدءًا من غدٍ السبت، عبر رابط التحويل للجامعة، وسيظل باب التحويل مفتوحًا حتى أول أكتوبر 2023 أو حتى اكتمال النسبة المسموح بها أيهما أقرب.

الإجراءات التنفيذية للتحويل لجامعة المنصورة الجديدة

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل، مراعاة الإجراءات التنفيذية التالية:

- القيد في العام الجامعي 2022/2023 لابد أنّ يكون في جامعات روسية أو أوكرانية أو سودانية.

- نسبة الأعداد المسموحة بالجامعة في التحويلات لن تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بالجامعة.

- التقديم إلكتروني.

- القبول يوميًا بأولوية التقدم واستكمال الأوراق المطلوبة.

- يجب أنّ يتقدم الطالب لكلية مناظرة، ولن يُقبل تحويل الطالب إلا إذا كان لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب.

- لابد أن يكون الطالب قد اجتاز المواد الدراسية في المرحلة الثانوية التي تؤهله لدخول الكليات العملية.

- السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يُسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة، وإذا كانت الجامعة غير معادلة، لن يُسجل الطالب إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفي الجامعات المحددة التي ستجري هذا الاختبار.

- إذا تقدم مجموعة كبيرة من الطلاب للتحويل في يوم واحد يفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة لأي كلية، سيجري الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى باقي الطلاب إعادة التقدم لجامعات أخرى بها أماكن متاحة.

- لا يجوز التحويل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

- لن يجري تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 .

- تستقبل الجامعة الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على:

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية، ولن يعتبر قبول الطالب بالجامعة نهائيًا إلا بعد التأكد من صحة الشهادات ومراجعتها بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- على الطلاب إثبات الإقامة بشتى الطرق في البلد والجامعة المحولين منها.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي، إن وجد (عدا طلاب الفرقة).

- يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة في خلال ثلاثة شهور وإلا يعتبر التحويل كأن لم يكن.

- تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم موضحًا بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان ما إذا كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ستجري الجامعة المقاصة العلمية والانتهاء منها خلال 48 ساعة، لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب، وسيكون المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمدًا من الجامعة والمكتب الثقافي إنّ وجد «عدا طلاب الفرقة».

إجراءات الامتحانات للطلاب الراغبين في التحويل لجامعة المنصورة الجديدة

تُعِد الجامعة كشوفات بالطلاب المطلوب عمل امتحانات لهم، موضحة فيها التالي:

اسم الطالب

الرقم القومي

الكلية الملتحق بها

العام الدراسي المسجل فيه الطالب

رقم التليفون المحمول للطالب وولي الأمر

البريد الإلكتروني

مع التأكيد على أنّ صحة البيانات مسئولية الجامعة والطالب وولي الأمر

مواعيد وأماكن الامتحانات

تجمع الأمانة بتجميع تلك القوائم، وعند تجميع عدد 200 طالب يجري إرسالهم إلى الكليات الحكومية الأربعة لعمل تلك الامتحانات وإرسال النتائج، وتكون أماكن الامتحانات على النحو التالي:

- امتحانات طلاب كليات الطب البشري ستعقد في كلية الطب جامعة القاهرة.

- امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان ستعقد في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

- امتحانات طلاب كليات الصيدلة ستعقد في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- امتحانات طلاب كليات الهندسة ستعقد في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

- باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية.

تعليمات عامة للطلاب الراغبين في التحويل لجامعة المنصورة الجديدة

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، أنّ القبول في الجامعة إلكترونيًا ولن يكون نهائيًا إلا بمراجعة المستندات المقدمة واكتمالها وتدقيقها، ولن يُسجل الطلاب بالجامعة إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وأنه لن ينظر في أوراق أي طالب والبدء في عمل المقاصة إلا بعد التأكد من المجلس الأعلى للجامعات إذا كانت الجامعة معتمدة أم لا، ولابد من إحضار بيان درجات موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، ولابد من إحضار المحتو الىدراسي موثق من وزارة الخارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها.

وأوضحت أنه نظرًا لاختلاف لوائح كلية الطب بالجامعات الأهلية عن مثيلاتها في بقية الجامعات، لن ينتقل الطالب في كلية طب جامعة المنصورة الجديدة من المستوى الأول إلى الثاني، إلا إذا كان ناجحًا في كل المواد، وعليه إذا تقدم طالب للتحويل وتحمل بأي عدد من المواد، فلن ينقل إلى المستوى التالي ولن تُقبل أوراق الطلاب غير المقيدين في العام 2022/2023 وما قبله.

وذكرت أن هذه القواعد لا تطبق على الطلاب من أي جامعات خارج البلاد غير المحددة في هذا الإعلان، وبقية الطلاب الذين يرغبون في التحويل لجامعة المنصورة الجديدة من أماكن أخرى عليهم اتباع الإجراءات المعتادة في التحويل ومتابعة موقع الجامعة باستمرار.