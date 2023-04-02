كليات جامعة المنصورة الجديدة تجري امتحان ميدتيرم للفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعة التي تستمر على مدار الأسبوع وفقا للجداول الزمنية المعلنة بكل كلية وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

قيادات جامعة المنصورة الجديدة تتابع الامتحان

حضر الجولة كل من: الدكتور عصام الوكيل عميد كلية الأسنان، الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم، والدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، الدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الاعمال والدكتور سامي عبد الكريم مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية، الدكتور خالد فؤاد مدير برنامج علوم وهندسة الحاسب ومديري البرامج العلمية.

التزام وهدوء وسط إجراءات احترازية ووقائية

وقال الدكتور معوض الخولي، في بيان، إن اللجان تتم بالتزام وهدوء وسط إجراءات احترازية ووقائية، مؤكدا توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد عميد الكلية، وأستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول لطلاب كلية طب الاسنان تسير بانتظام، وأكد على ضرورة عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أثناء لجنة الامتحان وعدم تواجد أي أوراق خاصة بمادة الامتحان

وأشار إلى أن هذه الامتحانات تشمل المستويات الأولى والثانية بنظام الساعات المعتمدة، موضحا أن التصحيح الإلكتروني يتم بصفة منتظمة ويومية لضمان إعلان النتائج فى موعدها، وأن الجامعة حريصة دائما وتسعى إلى توفير كل سبل الراحة والدعم لأبنائها الطلاب.