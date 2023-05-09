مصاريف كليات جامعة المنصورة الجديدة لعام 2023/2024.. التقديم بدأ اليوم

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة مصاريف الكليات بها، بعد فتح باب القبول للعام الجامعي 2023 /2024، علاوة على فتح باب التقدم للدفعة الجديدة من طلبة الشهادات المعادلة دفعة 2022/2023، وطلاب الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة من العام الماضي دفعة 2021/2022 وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 إلكترونيًا من خلال موقع الجامعة على الإنترنت.

مصاريف الكليات والبرامج في جامعة المنصورة الجديدة

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، مصاريف الكليات والبرامج المتاحة لديها خلال العام الجامعي 2023/2024 وعددها 11 كلية وبرنامج ومصاريفهم كما يلي:

كلية الطب 105 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

كلية العلوم 48 ألف جنيه.

كلية الهندسة 69 ألف جنيه.

كلية هندسة المنسوجات 69 ألف جنيه.

كلية الأعمال 46 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه.

كلية التمريض 31 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

كلية علوم وهندسة الحاسب 69 ألف جنيه.

كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه.

رابط التقديم الإلكتروني في جامعة المنصورة الجديدة

ويمكن التقديم الإلكتروني على رابط موقع الجامعة من هنـــا.

كذلك يمكن التقديم المباشر للكليات من هنــــا.

معيار القبول في جميع كليات جامعة المنصورة الجديدة

وعن طلبة الشهادات المعادلة دفعة 2022/2023، وطلاب الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة من العام الماضي دفعة 2021/2022 أكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أنها ستلتزم بعدم إجراء اختبارات للقبول، وستعتمد درجه الثانوية العامة أو ما يعادلها كمعيار وحيد للقبول في جميع كليات الجامعة، بشرط الالتزام بالحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة المنصورة الجديدة على مصلحة الطلاب، وفي إطار نظام القبول الموحد الذي قررته وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص في القبول في جميع الجامعات الخاصة والأهلية.