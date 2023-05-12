ضبط لصوص السيارات والهواتف المحمولة والشاشات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مقدمتها ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما وملك والده، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم السلام ثان) تم ضبطه وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

سرقة السيارات وبيعها

ضبط ( شخص – له معلومات جنائية) وبحوزته (عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض مطواة) وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف في أجزائها بالبيع، وقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار- مبلغ مالي - ميزان حساس)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما كاملة بدون تقطيع وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف في باقي أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

ضبط لص السلام

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) ، وبحوزته ( 2 كشاف إنارة كبير الحجم) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب التسلق وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدي عميله سيئ النية (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وأقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ضبط حرامي الشاشات

ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته ( شاشة تليفزيون – هاتف محمول) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقته للشاشة المضبوطة حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.