ضبط 21 سيارة لتقديم القهوة في مصر الجديدة بتهمة بيع المخدرات

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.

وتم تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة بحى مصر الجديدة بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.

بالفحص وبإستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية فقد أسفرت جهودها عن حجز 21 سيارة مخالفة تقوم بتقديم المشروبات الساخنة ، كما تبين عدم صحة الشكوى بشأن قيام سيارات بيع المشروبات بالمنطقة ببيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.