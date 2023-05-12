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ضبط 21 سيارة لتقديم القهوة في مصر الجديدة بتهمة بيع المخدرات

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:35 ص | الجمعة 12 مايو 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشفت الاجهزة الامنية  حقيقة ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.

وتم تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة بحى مصر الجديدة بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.

بالفحص وبإستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية فقد أسفرت جهودها عن حجز 21 سيارة مخالفة تقوم بتقديم المشروبات الساخنة ، كما تبين عدم صحة الشكوى بشأن قيام سيارات بيع المشروبات بالمنطقة ببيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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