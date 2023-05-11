استخراج لولب من مثانة سيدة بعد 12 عاما من المعاناة في قنا

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن إجراء جراحة نادرة بقسم جراحة المسالك البولية، في إطار الخدمات الطبية المتقدمة، التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.

12 عاما من المعاناة لسيدة في قنا

وقال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعي، إنه فور استقبال حالة مريضة في الأربعينيات من عمرها بالعيادة الخارجية التابعة للقسم، تعاني من أعراض شديدة بالقناة البولية السفلى وتم عمل جميع الفحوصات الطبية، أظهرت وجود جسم غريب في منطقة المثانة البولية، تسبب في تكوين عدد من الحصوات.

تدخل جراحي عاجل لسيدة في قنا

وتم عمل التدخل الجراحي للمريضة بواسطة منظار المثانة والرحم، حيث تبين وجود لولب مهاجر قد تحرك من منطقة الرحم إلى المثانة البولية منذ حوالي 12 عاماً، متسبباً في تكوين الحصوات والآلام المبرحة واضطرابات متكررة في الدورة الشهرية.

وضم الفريق الطبي برئاسة الدكتور جمال عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية كل من الطبيب عمر أحمد، المدرس المساعد والطبيب، علاء مصطفى، والطبيب احمد سليم، والطبيب طه الأمير، الأطباء المقيمين بالقسم، كما شارك من قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل، والطيبة رزان وجدي، والطبيبة ميرنا روماني، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، ومن هيئة التمريض أسامة خلف.

وأضاف الدكتور أحمد السبقي، مدير مستشفى المعبر الجامعي، أنه تم خروج الحالة من القسم الداخلي بالمستشفى بعد يوم واحد بعد تحسنها.