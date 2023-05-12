القبض على نصاب بسوهاج بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفاصيل بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج بقيام شخص آخر بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل في الخارج.

وتبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج مما مكنه من النصب على المُبلغ بذات الأسلوب الإجرامى والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول - على خلاف الحقيقة - ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.