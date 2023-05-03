إحالة تشكيل عصابي نصب على صاحب مطبعة في عين شمس إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على صاحب مطبعة بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام شخصين بالنصب على صاحب مطبعة، حيث اتفقا على بيع أحبار طباعة وعند وصوله للمكان المتفق عليه، قاما بمغافلته وسرقا أمواله ولاذا بالفرار.

اعترافات المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة وبتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بذات الأسلوب «أسلوب المغافلة»، واعترفا بسرقة كمية من أسلاك الكهرباء من صاحب محل أسلاك كهربائية.

الموقف القانوني

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»