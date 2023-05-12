الأمن العام: ضبط 307 قضايا مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (307) قضايا مواد مخدرة بإجمالي (323) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,670 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (50,808 كيلوجرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (18,244 كيلوجرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (8,130 كيلوجرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,580 كيلوجرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (2,300 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (950 جرام)

كمية من مخدر البودر وزنت (265 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (120 جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام ).

عدد (1294) قرص مخدر.

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (170 قطعة سلاح ناري بحوزة 127 متهما) وذلك على النحو التالي:

(9) بنادق آلية.

(31) بندقية خرطوش.

(18) طبنجة.

(112) فردا محليا

(472) طلقة مختلفة الأعيرة .

(35) خزينة متنوعة .

(261) قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (84128) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:

(338) حكم جناية.

(26448) حكم حبس جزئي.

(4500) حكم حبس مستأنف.

(42125) حكم غرامة.

(10717) مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين ارتكبوا (4) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهما

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (220) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22117) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.