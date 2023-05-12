«الجارديان»: سائقو القطارات في بريطانيا يضربون عن العمل مجددا

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الجمعة، أن ركاب السكك الحديدية في أنحاء المملكة المتحدة يواجهون إضراب سائقي القطارات ما يوقف الخدمات عبر الحدود إلى ويلز واسكتلندا.

وقال رئيس اتحاد سائقي القطارات البريطاني أسليف ميك ويلان: «بالتحدث إلى الأعضاء في الفروع في جميع أنحاء البلاد، فهم مصممون على استمرار الإضرابات طالما احتاجوا إلى ذلك ويمكن للحكومة حل هذا الخلاف غدًا إذا قدموا عرضًا معقولاً».

وأوضح أن الإضراب سيعقبه إضراب طاقم القطار غدا، مضيفا: «نحن مضربون حتى يتمكن أصحاب العمل والحكومة من رؤية الغضب الهائل بين عمال السكك الحديدية على أنه أمر حقيقي للغاية وعليهم إدراك هذه الحقيقة ومواجهة الواقع وتقديم مقترحات محسنة».

ودعا الركاب البريطانيين للتحقق قبل السفر اليوم الجمعة وغدا السبت وكذلك صباح الأحد عندما قد تتعطل بعض الخدمات بسبب الآثار اللاحقة للإضرابات.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة تم انتقادها ، حيث يتوجه آلاف الأشخاص إلى ليفربول لاستضافة البلاد مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» الحدث نيابة عن أوكرانيا، الا أن الاتحاد نفى استهداف الحدث، لافتا إلى أن التاريخ هو الوحيد المتاح بموجب قوانين الإضراب.