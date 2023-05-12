مقرر لجنة الصناعة: الحوار الوطني بداية مرحلة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل

قال الدكتور بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني وتلك المرحلة التي نمر بها سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل، مشيرًا إلى أنه لم يحدث حوارا وطنيًا داخل مصر على الأقل في الـ100 عام الأخيرة، أما على مستوى الشرق الاوسط، فلم يحدث حوارا وطنيا بهذا الزخم والأهمية والكثافة، لافتا إلى أن الحوار الوطني ينقسم إلى 3 ثلاثة محاور: «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وأضاف « ديمتري»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يتكون من 8 لجان، متابعًا: «أتشرف بكوني مسئول عن لجنة الصناعة»، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات تاريخية في مجال الصناعة، فهي لا تبدأ من الصفر، متابعًا أن الصناعة المصرية تساهم بـ 17% من الناتج المحلي، وهذه نسبة متواضعة للغاية، ونطمح لمضاعفة هذه النسبة.

مصر لديها صناعات قوية ومستقرة

وتابع أن مصر لديها العديد من الصناعات القوية والمستقرة للغاية وتكفى احتياجات السوق، فضلا عن أنه يتم تصديرها لكل دول العالم، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية من أجهزة ومعدات، إلى جانب الصناعات النسيجية، مؤكدًا على أن مصر تمتلك قاعدة صناعات قوية للغاية وليست قليلة ولكن نحن بحاجة إلى أخذ محور الصناعة بجدية.