لقاءات مكثفة لوزير الاتصالات المصري في ألمانيا لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نيلز أنين وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، في العاصمة الألمانية برلين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال التحول الرقمي.

تناول اللقاء استعراض مشروعات التعاون الحالية بين مصر وألمانيا في مجال التحول الرقمي من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتشمل مشروع دعم الابتكار في الإدارة العامة، والتعاون لإنشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية.

وتم التطرق إلى الخطط التنفيذية التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار في التعهيد.

حضر اللقاء وزير مفوض يمنى عثمان نائب رئيس البعثة المصرية بسفارة مصر في برلين، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

كما عقد طلعت اجتماعا مع اودو فيليب وزير الدولة للاقتصاد، بحث خلاله آليات دفع سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم استعراض المقومات التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرز التطورات التي يشهدها، وتسليط الضوء على ما يحظى به القطاع من كوادر شابة متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى للعمل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق المحلية والعالمية.

تقنيات المستقبل وتطوير ابتكارات للمنتجات الصناعي

وفى سياق متصل، قام الوزير بزيارة مركز فيرنر Werner للتجربة والابتكار للصناعة 4.0 وهو مركز بحثي يركز على تقنيات المستقبل بهدف تطوير ابتكارات للمنتجات الصناعية، حيث اطلع طلعت على عروض توضيحية للأتمتة والروبوتات والأمن السيبراني والبلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وحالات استخدام التمويل الإلكتروني، واستخدام صناعة التوأم الرقمي.

مراكز الابتكارات الهندسية

التقى وطلعت مع ستيفان كون الرئيس التنفيذي لمراكز الابتكارات الهندسية في ديتيكون DETECON المتخصصة في الإدارة والاستشارات التكنولوجية فى هذا المجال لبحث فرص التعاون في مجال تقنيات الجيل الصناعي الرابع «4.0».

مائدة مستديرة مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية

وشارك الدكتور عمرو طلعت في مائدة مستديرة مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ‏EMA، تم خلالها تسليط الضوء على النمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وأبرز المشروعات التي يتم تنفيذها، وفرص التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

كما تم بحث التعاون في صناعة التعهيد بمصر. وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين.

يذكر أن المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ‏EMA تضم مجموعة من رجال الأعمال وتهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم الدولي بين ألمانيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت ومسئولي الشركات، تم خلاله استعراض أبرز المبادرات والبرامج التدريبية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار، وجهود الوزارة لتشجيع الاستثمار في مراكز البيانات.

كما تم استعراض أهم مشروعات التحول الرقمى التي يتم تنفيذها بمصر، والمقومات التنافسية لمصر والتي أهلتها لتصبح مقصدا جاذبا للاستثمارات في صناعة التعهيد.

الجانب الألماني يرحب بتعزيز التعاون مع مصر

كذلك حضر طلعت ملتقى بحضور أعضاء من البرلمان الألماني، وعدد من الغرف والاتحادات الألمانية المتخصصة. حيث رحب الجانب الألماني بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة التحول الرقمي والاستفادة من القدرات البشرية المصرية والتقدم التكنولوجي بألمانيا.

إنشاء مركزا للإبداع في الخدمات الرقمية

كما التقى طلعت مع الدكتور شميم رأفت الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Zero 360 المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الابتكار لمؤسسات القطاع الخاص والحكومي. حيث تم بحث التعاون في انشاء مركز للإبداع في الخدمات الرقمية في إطار مشروع الابتكار في الإدارة العامة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث سيوفر المعمل حلول تكنولوجية متكاملة بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو، ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولي الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.