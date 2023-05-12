«الدفاع الروسية» تنفي حدوث اختراقات لدفاعاتها بمنطقة عملياتها في أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة ما يتردد عبر قنوات «تليجرام»، ومن قبل بعض الصحفيين الحربيين الموالين لموسكو في أوكرانيا، حول حدوث اختراقات للدفاعات الروسية في أجزاء مختلفة من خط التماس للجبهة في الأراضي الأوكرانية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع.

وذكر بيان للوزارة، بحسب وسائل إعلام روسية أنه لا توجد عمليات نشطة جارية على محور كوبيانسك، موضحا أن القوات الروسية خلال النهار أوقفت أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية معادية.

وأضاف البيان أن مجموعة قوات الوسط الروسية صدت هجومين من قبل مجموعات تكتيكية للعدو في مناطق «كريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا على محور كراسنوليمانسك».

وكانت مواقع إنترنت ومجموعات «تليجرام»، تداولت أمس الخميس أنباء عن تكثيف القوات الأوكرانية نشاطها وتكديس معدات عسكرية على عدة محاور على خط التماس في خطوة يرجح أنها بوادر لشن هجوم مضاد.