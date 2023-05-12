مانويل جوزيه أمام الترجي التونسي في إفريقيا.. فوزان وتعادلان وهزيمتان

خارج خطوط المستطيل الأخضر كان يقف دائما، يمضغ علكته الكبيرة، ويشير بيده هنا وهناك، يحرك لاعبيه كما يجب على أرض الميدان، ولحظة إحراز الهدف لا تجده مكترثا كما يجب، وكأنه يعلم أن نهاية خطته هي الأهداف دائما، ومبدأه الذي يسير عليه هو أنه لا يفشل، فإما ينجح أو يتعلم، والحديث هنا عن أسطورة التدريب الأهلاوية البرتغالي مانويل جوزيه، والذي تذكره العديد من جمهور النادي الأهلي اليوم، ليلة هذه المباراة الصعبة أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

«في هذه الليلة نفتقد الساحر البرتغالي جوزيه»، جملة كتبها مشجع للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتذكر فيها المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، قبل مباراة الترجي التونسي المرتقبة اليوم، والذي واجهه «جوزيه» مع الشياطين الحمر أكثر من مرة.

مواجهات الساحر البرتغالي مع الأهلي أمام الترجي يغلب عليها الإثارة والحماس، بدايتها كانت عام 2001، حينما انتزع الفارس الأحمر بطاقة التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الـ37، على حساب الترجي، بعدما تعادل الفريقين سلبيا دون أهداف على ملعب استاد القاهرة في الذهاب، والتعادل 1-1 في الإياب برادس.

هدف سيد عبد الحفيظ الأغلى في الترجي التونسي

وفي لقاء العودة بالدور نصف النهائي، دخلت كتيبة جوزيه المباراة التي أقيمت باستاد المنزه بتونس وأدارها الحكم الليبي عبدالحكيم الشلماني، وفوجئوا بهدف مبكر في شباك الحارس عصام الحضري، قبل أن يعادل سيد عبد الحفيظ المدافع الأيمن حينها، ومدير الكرة الحالي بالنادي الاهلي النتيجة، عن طريقة هدف صاروخي يسكن شبك الترجي.

ثلاثية حمراء في شباك الترجي

المرة الثالثة التي واجه فيها جوزيه نادي الترجي، كانت في فترة ولايته الثانية عام 2007، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستطاع الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 أهداف نظيفة، قبل أن يتلقى أول هزائمه من الترجي في تونس بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

كما تكرر لقاء مانول جوزيه مع الترجي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2010، وشهدت مباراة الذهاب فوز الأهلي في القاهرة بهدفين مقابل هدف بقيادة الثعلب البرتغالي، أحرزهما محمد فضل وأحمد فتحي.

فوز مثير للجدل للترجي على جوزيه

وشهدت مباراة الأهلي والترجي في الإياب لهذه النسخة إثارة كبيرة، حينما فاز الترجي على الأهلي في تونس بهدف النيجيري مايكل إينرامو الشهير في رادس، حينما أحرز الهدف بيده وسط جدل تحكيمي كبير.

جوزيه يتمنى فوز الأهلي مع حسام البدري

في عام 2012، غادر مانويل جوزيه الأهلي، ولكن الأهلي لم يغادره، فظل متعلقا به ويتابعه عن كثب، وحينما وصل المارد الأحمر لنهائي البطولة الإفريقية بقياده مدربه السابق حسام البدري، تحدث جوزيه قبل اللقاء في تصريحات تليفزيونية هامة، وقال إنه سيصلي من أجل أن يفوز الأهلي على الترجي وأن ينجح البدري في مهمته، وهو ما تحقق بالفعل وتوج بعدها الأحمر بلقب الأميرة السمراء.