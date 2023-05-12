القوات الجوية الكورية الجنوبية تبدأ تدريبات واسعة النطاق لتعزيز قدراته القتالية

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم، بدء تدريبات منتظمة واسعة النطاق لتعزيز قدراتها القتالية وضمان الوضع الدفاعي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أن التدريبات التي تستمر 8 أيام انطلقت في قاعدة جوية في تشيونغ جو على بعد 112 كيلومترا جنوب سول وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب في الشهر الماضي.

وتحشد التدريبات نحو 160 جنديا و60 طائرة حربية بما في ذلك مقاتلات الشبح من طرز F-35A، وF-15Ks، وKF-16s، وطائرة التزود للوقود من طراز KC-330 وفقا لـ القوات الجوية.

وأوضح الجيش أن التدريبات ستجرى في ظل سيناريوهات مختلفة مثل عمليات التسلل من قبل القوات الخاصة للعدو والطائرات وكذلك إطلاق صواريخ كروز حيث يستعد المشاركون لإجراء تدريبات تشكيل هجومية تركز على ضرب أصول العدو الأساسية وأصل الاستفزازات.

كما ستجري القوات الجوية تدريبات الاعتراض الجوي لتدريب الطيارين على تحييد أهداف العدو مثل بطاريات المدفعية الثابتة وقاذفات الصواريخ المحمولة في أقصر وقت ممكن.