كوريا الجنوبية واليابان تعقدان أول محادثات أمنية مشتركة منذ 5 سنوات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن كبار الدبلوماسيين ومسؤولي الدفاع من كوريا الجنوبية واليابان، سيعقدون محادثات مشتركة الأسبوع المقبل لأول مرة منذ 5 سنوات.

موعد اجتماع التشاوري السياسي

وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» أن اجتماع التشاوري السياسي على مستوى المدير الذي سيعقد في سول يوم الاثنين المقبل، يأتي في أعقاب اتفاق الرئيس يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على إصلاح العلاقات المتوترة بسبب الخلافات التاريخية وتعزيز التعاون الأمني خلال قمة الشهر الماضي.

ممثل كوريا الجنوبية

وستمثل كوريا الجنوبية سيو مين-جيونغ المديرة العامة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية؛ ونائب المدير العام للسياسات الدولية في وزارة الدفاع وو كيونغ-سيوك، وسيكون نظراؤهم اليابانيين تاكيهيرو فوناكوشي المدير العام لشؤون الآسيوية والأوقيانوسية؛ وأتسوشي أندو نائب المدير العام لمكتب سياسة الدفاع.

وخلال الجلسة، سيناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، والسياسات الدفاعية والأمنية لكل منهما، واتجاه التعاون الأمني الثنائي.

وقد اتفق الزعيمان في قمة عقدت في طوكيو الشهر الماضي على استئناف قنوات الحوار الحكومية المختلفة التي جرى تعليقها وسط توتر العلاقات بسبب الخلافات التاريخية الناجمة عن الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وعقد الجانبان الدورة الحادية عشرة الأخيرة في طوكيو في مارس 2018. وعقد الاجتماع التشاوري المشترك لأول مرة في عام 1998.