الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة والأرملة.. تعرف عليها

أعلنت منصة مصر الرقمية عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة والأرملة، وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية المقدمة إلى المواطنين سواء عبر المقرات التي تقدم الخدمات بشكل مباشر أو إلكترونيًا.

وتنشر «الوطن»، الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة والأرملة وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية مصر الرقمية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة 2023

- بطاقة الرقم القومي موضح بها الحالة الاجتماعية.

- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي مُثبت بالرقم القومي.

- تقديم مستند إثبات الطلاق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأرملة 2023

- بطاقة الرقم القومي مثبت بها الحالة الاجتماعية.

- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي وموضح بالرقم القومي.

- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023

- يتوجه الأب أو الأم إلى الموظف المختص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بجواز السفر المميكن وتصرف مجانا

- ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

- كتابة إقرار بوجود الطفل داخل مصر.

- التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

- دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

- استلام الأب جواز سفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.