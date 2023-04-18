المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أول مرة.. اعرفها

أعلنت منصة وزارة الداخلية وتحديدًا الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة عن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أول مرة من العباسية، أو من مقر مصلحة الجوازات بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وفي حالة استخراج جواز السفر لأول مرة يجب أن يكون من مقر مصلحة الجوازات والهجرة، وفي حالة التجديد يمكن أن يكون إلكترونيًا من المنزل.

الوطن تقدم للقراء خدمة المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أول مرة من مصلحة الجوازات، وذلك وفق ما أعلنته منصة وزارة الداخلية ومصر الرقيمة وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن ال 16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالى.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن ال 19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة راس المال للفرد بعد خمسة آلاف جنيه ولم يمضي على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6

شروط استخراج جواز السفر

- مصري الجنسية.

إجراءات لاستخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم

- استلام الإيصال

- استلام الجواز