5 خطوات لاستخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات.. اعرفها

عندما يمتلئ جواز سفر أي مواطن بالتأشيرات يجب على حامله أن يستخرج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات حتى يتمكن من مواصلة حياة بشكل طبيعي إذا كان من هواة السفر خارج البلاد، لذلك أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة عن خطوات استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات عبر المنصة الإلكترونية على محرك البحث جوجل.

تنشر «الوطن» خطوات استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات وفق منصة مصلحة الجوازات والهجرة وهي كالتالي:

خطوات استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور بالأحوال ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما، على أن تكون سارية وعلى أن يكون مثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للأناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالى.

- مستند التجنيد للمواطنين ابتداء من تاريخ 1941/3/18باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عاما بعد.

- السجل التجارى لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد 5 آلاف جنيه ولم يمضِ على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

- تسليم جواز السفر ممتلئ الصفحات.

شروط استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- مصري/ مصرية

- كل من يحمل جواز سفر منتهي ممتلئ الصفحات

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- فحص ومطابقة أصول المستندات وصورها واستلام الإيصال.