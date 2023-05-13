رحلات اليخوت على شواطئ مرسى مطروح.. سحر الطبيعة يخطف القلوب (صور)

انطلقت رحلات اليخوت على شواطئ مرسى مطروح، في نزهات بحرية تجذب الأسر للتعرف على الشواطئ وأماكنها من داخل البحر، ورؤية الجمال الحقيقي للمدينة الساحلية، وذلك في أجواء متميزة تزامنا مع انتهاء امتحانات صفوف النقل في المحافظة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في ظل تحسن حالة الطقس.

وتتميز مطروح بطبيعتها الخلابة في البحر، حيث المياه الفيروزية النقية التي تشاهد من خلالها قاع البحر، سواء من الشواطئ، أو علي متن المراكب واليخوت، حسبما قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن».

وذكر المحافظ، أن هذا هو ما يميز مرسى مطروح عن غيرها من المدن الأخرى، حيث تتدرج الألوان السماوية والزرقاء والفاتحة والغامقة بجمالها المعهود، والتي لا يوجد بها أي نسبة تلوث، حيث النقاء الطبيعي للشواطئ البكر المطلة على أجمل بقاع البحر المتوسط.

نزهة اليخوت في مرسى مطروح

وتبدأ عمليات الحجز لرحلات اليخوت في مرسى مطروح قبل انطلاقها بيومين، ويتم تجميع المصطافين والأهالي أمام ميناء مطروح الشرقي، وتزداد الرحلات يوم الجمعة في الإجازة الرسمية، والتي تشهد إقبالا كبيرا، وتتراوح سعر التذكرة من 40 جنيها للفرد وذلك للرحلة ساعتين ونصف، حتى 60 جنيها لمدة 3 ساعات ونصف، حسب عدد الساعات الرحلة، كما تتجمع رحلات من الأندية والجامعات لأعداد كبيرة على متن اليخت الواحد والذي يسع لما يقرب من 50 فردا، وهو ما أكده لـ«الوطن» صالح العشيبي، مدير شركة سياحة بمحافظة مطروح.

زيارة الشواطئ على متن اليخوت

وتنطلق رحلات اليخوت في بحر مرسى مطروح من الميناء طبقا لـ«صالح»، وتزور من خلال شواطئ روميل، والباسنت والعوام، والليدو، والبوسيت، وكليوباترا، والغرام، كما يخرج من البوغاز الرئيسي لمطروح ويتجه غربا إلى شواطئ القصر ويصل حتى عجيبة حالة زيادة عدد ساعات الرحلة، ويعود مرة أخرى ويقف بجوار الألسنة الصخرية داخل البحر علي مسافات بعيدة عن البر، ويتاح للراغبين ارتداء لبس البحر والنزول والسباحة، مع تقديم وجبات، حسب الطلب من الأكلات البدوية الغداء أو العشاء من اللحمة البرقي المشوية والتي تشتهر بها مطروح، ويستمتع الزائرون بالبحر والتقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء والأسر.

مطروح على خريطة السياحة العالمية

محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أكد لـ«الوطن»، أن مرسى مطروح من المدن السياحية التي يزورها ما بين 6 و7 ملايين مصطاف سنويا، بجانب السياح الأجانب الذين يتوافدون من خلال رحلات الطيران الشارتر من دول أوروبا، مشيرا إلى أن المحافظة معروفة بالسياحة الشاطئية ورحلات اليخوت، لذا فهي محط أنظار شركات السياحة الدولية التي تقوم بتفويج رحلات من مختلف الدول مثل إيطاليا وكازخستان وأوكرانيا.