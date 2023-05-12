مبعوث صيني يزور أوكرانيا وروسيا ضمن جولة أوروبية تبدأ في 15 مايو المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم، أن ممثل الصين المعني بالشؤون الأوروبية الآسيوية، من المقرر أن يزور أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، بداية من 15 مايو الجاري، ضمن جولة أوروبية تهدف إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار.

هدف جولة المبعوث الصيني إلى أوروبا

وقالت الوزارة إن جولة المبعوث الصيني قد تظهر التزام الصين بتعزيز السلام والمحادثات، مضيفة أن بكين تقف بقوة إلى جانب السلام ومستعدة لمواصلة لعب دور بناء في بناء المزيد من الإجماع الدولي على وقف إطلاق النار ووقف الحرب وفتح محادثات السلام وتجنب تصعيد الوضع.

توتر العلاقات بين الصبن والاتحاد الأوروبي

يشار إلى أن هناك علاقة معقدة بين الاتحاد الأوروبي والصين وهو ما يجرى مناقشته خلال اجتماع اليوم في ستوكهولم، الذي يشارك فيه وزراء خارجيّة دول الاتّحاد الـ27 الذين يحاولون إيجاد نهج مشترك بين الصين.

دعم الصين لأوكرانيا لوقف الأزمة الروسية

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في شهر أبريل الماضي، تناول العلاقات بين البلدين، ومناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية، وأعلنت العاصمة الصينية بكين بعد ذلك أن المبعوث الصيني «لي هوي»، لدى روسيا منذ عام 2009 حتى 2019، سيقود وفدا إلى أوكرانيا.

وكانت الصين، طرحت في وقت لاحق، اقتراحا مكونا من 12 نقطة، يهدف إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن رفضته كييفا.