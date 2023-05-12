وزارة الأوقاف تفتتح 10 مساجد بـ7 بمحافظات

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 مساجد في 7 محافظات هي الدقهلية، أسيوط، المنيا، البحيرة، الشرقية، الفيوم، جنوب سيناء، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الدقهلية، تم افتتاح المسجد الكبير، بقرية ميت أبو الحسين، بمركز أجا، ومسجد الرحمة، بقرية الملعب، بمركز بلقاس، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد العاشر من رمضان، بقرية العتمانية، بمركز البداري، ومسجد أولاد صلاح، بقرية الشيخ مساعد، بمركز ديروط، وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد الإيمان، بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص.

في محافظة البحيرة، تم افتتاح المسجد الكبير، بقرية الإمام مالك، بمركز وادي النطرون، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد الفتح، بقرية منشأة صهبرة، بمركز ديرب نجم، وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مسجد أبو حضرة، بمركز طامية.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة جنوب سيناء، جري افتتاح مسجد عباد الرحمن، بالكيلو 9، بمدينة أبو زنيمة، وفي محافظة الشرقية، جري افتتاح المسجد الكبير، بقرية كفر علي عبد النبي، بمركز أبو كبير.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1122 مسجدًا منها 905 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و217 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.