كيف تغيرت حياة الحاجة زبيدة بعد 5 أشهر من نشر أنجلينا جولي صورتها؟

قبل عدة أشهر لم يكن يعرف أحد من هي الحاجة زبيدة عبدالعال، والتي قارب عمرها على 90 عاما، ولكن بعد الإعلان عن دخولها امتحان محو الأمية، ذاع صيتها وأصبحت حديث وسائل الإعلام ليس في مصر وحدها أو الوطن العربي، وإنما في الكثير من دول العالم، حتى أن بعض الفنانين العالميين مثل أنجلينا جولي، وهي الممثلة الأعلى أجرا في أمريكا، نشروا صورتها عبر صفحاتهم الشخصية دعما لها.

قصة الحاجة زبيدة ملهمة في تعليم الكبار

باتت الحاجة زبيدة عبدالعال ملهمة لجميع الراغبين في تحدي الواقع، بعد حصولها على شهادة محة الأمية باعتبارها أكبر السيدات اللاتي حصلن على هذه الشهادة خلال السنوات الماضية، ما جعل قصتها الكثير من المواطنين.

«زبيدة» تجمع الأطفال حولها للتعلم

وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على انتشار صورة «زبيدة» أثناء أداء امتحانات محو الأمية تغيرت حياتها، وأصبحت تجمع الأطفال وتجلس معهم في قريتها لتعليمهم والتعلم منهم يوميا، «محدش كبير ولا صغير على العلم، الكل لازم يتعلم ولازم يستفيد من غيره، الحياة كلها عبارة عن تعليم ومعرفة، وبحمد ربنا إني بقيت أعرف اقرأ القرآن في المصحف»، هكذا قالت لـ«الوطن».

دعم وتكريم «زبيدة»

وجدت «زبيدة» دعما وتكريما كبيرا من المسؤولين، بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ المنوفية ورئيس هيئة تعليم الكبار وغيرهم، «ناس كتير كرموني، والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أشادت بي وبتعلمي في سن كبيرة، وأنا شكرتها ووجهت لها الدعوة لزيارتي في المنوفية، بس مفيش رد جالي منها».