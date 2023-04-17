نصائح حماية المستهلك لشراء كعك العيد.. اعرف مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج

الكعك أحد الأطعمة الرئيسية على مائدة المصريين في عيد الفطر المبارك، يجهز له المصريون مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان سواء بتحضيره في المنازل في جو عائلي مبهج أو شرائه من المحال وتخزينه لأيام قليلة استعدادا لعيد الفطر، إذ إنه إحدى العادات المتوارثة بين الأجيال، ومن أهم طقوس الاحتفال بعيد الفطر.

وخلال هذه الأيام يقبل المصريون على شراء كعك العيد من المخابز أو محلات الحلوى والمنافذ المخصصة لذلك، والبعض يفضل صنعه فى المنزل وسط تجمعات أسرية مميزة احتفالا بأجواء العيد والتعبير عن فرحته بإعداد أصناف متنوعة من الحلويات ومن بينها الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة وغيرها من الأطعمة التي اعتادوها في الأعياد.

نصائح لشراء كعك العيد من المحلات

وفي حالة شراء الكعك جاهزا من المخابز أو المحلات، ينصح جهاز حماية المستهلك بمراعاة الأتي:

- عدم شراء الكعك من الباعة الجائلين.

- يجب شراء كعك العيد من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكيك والمخبوزات.

- احرص على أن يكون علي غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- احرص على أن يكون كعك العيد خاليا من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.

أسعار كعك العيد بمنافذ أهلا رمضان

وجاءت أسعار كعك العيد بمنافذ أهلا رمضان على النحو التالي:

- كعك بالملبن سعره 130 جنيها

- كعك بالمكسرات سعره 145 جنيها

- بسكويت سعره 130 جنيها

- كعك عجوة سعره 130 جنيها

- بسكويت بالشكولاتة سعره 140 جنيها

- بيتي فور شكولاتة سعره 140 جنيها

- غريبة سعرها 140 جنيها

- بيتي فور أوريجنال سعره 175 جنيها

- سابيلة يتراوح سعره 150 و175 جنيها.

كعك العيد غني بالفوائد المهمة للجسم

ويعد كعك العيد من الأطعمة المميزة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة المفيدة للجسم، حيث يدخل في مكوناته العديد من مصادر الكربوهيدرات والبروتينات والدهون بالإضافة للقيمة الغذائية لبعض المضافات الطبيعية مثل العسل والمكسرات المضادة للأكسدة والغنية بالكاليسوم والفسفور والحديد وأهميتها في مقاومة أمراض القلب، ورغم ذلك فإن الإكثار في تناوله يؤدي إلى أضرار عديدة أبرزها الإصابة بالسمنة وانسداد الشرايين والتلبك المعوي.