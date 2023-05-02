«مياه الشرب» بسوهاج تُشكل لجان لمحاكاة تطبيق اشتراطات حماية المستهلك

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لجان ربع سنوية لمحاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك التي تتمثل فى مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

اشتراطات الجهاز التنظيمي بمياه سوهاج

وأضاف العضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أن اللجنة قامت بمراجعة معايير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها، والإدارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شكاوى مقترحات مياه الشرب بسوهاج

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أن الشركة تتلقى الشكاوى والمقترحات على الخط الساخن 125.