6 نصائح من «حماية المستهلك» عند شراء الذهب لضمان حقك.. بينها الفصوص

تلقت حماية المستهلك بمحافظة سوهاج العديد من شكاوى شراء الذهب، ما بين تأكيد فواتير أو رغبة بالاسترجاع والاستبدال خلال 14 يوما وفقا للقانون، كما ترد العديد من الأسئلة حول شراء الذهب لتجيب على تساؤلات المواطنين مدير حماية المستهلك.

قالت سحر حامد عجاج، مدير حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن شراء الذهب لا يقع تحت بند الاستبدال أو الاسترجاع، حيث إن سعر الذهب متغير، فلا يحق للمواطن المطالبة بتغييره خلال 14 يوما.

نصائح لشراء الذهب

وأشارت عجاج إلى أنه على المواطنين مراعاة عدة نصائح أثناء شراء الذهب لضمان حقهم، خاصة مع تغير سعر الذهب، وحتى تتمكن وحدة حماية المستهلك من مساعدتهم، مؤكدة أن ذلك يتبع بمختلف إدارات حماية المستهلك بمديريات التموين بالمحافظات المختلفة.

-عدم شراء الذهب من مصدر مجهول.

-التأكد من وجود دمغة ظاهرة على القطعة الذهبية، وباركود اسم الشركة المنتجة.

-شراء الذهب سواء مشغولات أو سبيكة أو جنيهات ذهبية بفاتورة مختومة مكتملة البيانات، وموضح بها سعر الذهب اليوم.

-أهمية تأكيد موقف الفصوص والأحجار بالفاتورة هل ترد عند البيع أو يتم خصمها، بشكل واضح كتابة بالفاتورة ويوقع عليها البائع.

-عدم شراء الذهب من الإنترنت.

-تفضيل شراء الذهب المصرى، لإنخفاض مصنعيتة، ولإسترداده بالفصوص والأحجار.

طرق استقبال الشكاوى بحماية المستهلك

وكشفت عجاج، عن طرق وأرقام الشكاوى والاستفسارات لحماية المستهلم بمحافظة سوهاج منها،

-التقدم بالشكوي للمقر الرئيسي لإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج.

-الاتصال على رقم 01124607848 أو إرسال رسالة واتس على نفس الرقم.